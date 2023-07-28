На Філіппінах перекинувся пасажирський човен: 26 людей загинули
В озері Лагуна-де-Бей, що біля провінції Різал у четвер, 27 липня, перекинувся переповнений пасажирський човен, унаслідок чого загинули 26 людей
Про це інформує Xinhua.
У береговій охороні Філіппін заявили, що пасажирський човен, максимальна кількість місць у якому була 42, перевозив 70 людей. На них не було рятувальних жилетів.
Зазначають, що човен прямував з міста Бінангонан до острова Талім - найбільшого острова на Філіппінах, коли сталася аварія. Тоді тайфун "Доксурі" викликав повені та зсуви на островах.
Берегова охорона каже, що сильний вітер відкинув моторний човен близько в 45 метрах від Бінангонана. Це викликало паніку серед пасажирів. Ті, хто вижили, розповіли, що спершу пасажири кинулися на один бік човна під час пориву вітру та дощу. Це призвело до того, що судно нахилилося і заблокувало багатьох пасажирів під собою.
- Потужний тайфун "Доксурі" 26 липня обрушився на узбережжя північних Філіппін, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, а понад 4 тисячі застрягли у морських портах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.05
Купівля 37.05Продаж 37.81
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.04
- Актуальне
- Важливе