Про це інформує Xinhua.

У береговій охороні Філіппін заявили, що пасажирський човен, максимальна кількість місць у якому була 42, перевозив 70 людей. На них не було рятувальних жилетів.

Зазначають, що човен прямував з міста Бінангонан до острова Талім - найбільшого острова на Філіппінах, коли сталася аварія. Тоді тайфун "Доксурі" викликав повені та зсуви на островах.

Берегова охорона каже, що сильний вітер відкинув моторний човен близько в 45 метрах від Бінангонана. Це викликало паніку серед пасажирів. Ті, хто вижили, розповіли, що спершу пасажири кинулися на один бік човна під час пориву вітру та дощу. Це призвело до того, що судно нахилилося і заблокувало багатьох пасажирів під собою.