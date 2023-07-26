Про це інформує Reuters.

Зазначається, що тайфун супроводжувався штормовим вітром до 175 кілометрів на годину та проливним дощем. Він розмив береги річок та залишив тисячі людей без електрики.

За даними філіппінського агенства з надзвичайних ситуацій щонайменше одна людина потонула в провінції Різаль. Також понад 4 тисячі пасажирів застрягли в портах по всій країні після призупинення морського сполучення, повідомила берегова охорона Філіппін.

Китайське метеорологічне управління класифікувало "Доксурі" як супертайфун і підвищило штормове попередження з третього до другого рівня. Очікується, що тайфун набиратиме силу і продовжить рух в напрямку Тайваню і материкової частини Китаю.

Центральне бюро погоди Тайваню, своєю чергою, повідомило, що центр тайфуну майже завис і зупинився. Але Китай все ще очікує його прибуття рано вранці в п'ятницю, 28 липня.