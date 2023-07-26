На Філіппіни обрушився тайфун: щонайменше один загиблий, понад 4 тис. людей застрягли у портах
Потужний тайфун "Доксурі" у середу, 26 липня, обрушився на узбережжя північних Філіппін, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, а понад 4 тисячі застрягли у морських портах
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що тайфун супроводжувався штормовим вітром до 175 кілометрів на годину та проливним дощем. Він розмив береги річок та залишив тисячі людей без електрики.
За даними філіппінського агенства з надзвичайних ситуацій щонайменше одна людина потонула в провінції Різаль. Також понад 4 тисячі пасажирів застрягли в портах по всій країні після призупинення морського сполучення, повідомила берегова охорона Філіппін.
Китайське метеорологічне управління класифікувало "Доксурі" як супертайфун і підвищило штормове попередження з третього до другого рівня. Очікується, що тайфун набиратиме силу і продовжить рух в напрямку Тайваню і материкової частини Китаю.
Центральне бюро погоди Тайваню, своєю чергою, повідомило, що центр тайфуну майже завис і зупинився. Але Китай все ще очікує його прибуття рано вранці в п'ятницю, 28 липня.
- 25 липня міноборони Тайваню скасувало частину щорічних військових навчань, щоб посилити підготовку до тайфуну "Доксурі", який може стати найбільш руйнівним за останні чотири роки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.51
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.77
- Актуальне
- Важливе