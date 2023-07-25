Тайвань скасував частину щорічних військових навчань через підготовку до тайфуну
Міноборони Тайваню у вівторок, 25 липня, скасувало частину щорічних військових навчань, щоб посилити підготовку до тайфуну, який може стати найбільш руйнівним за останні чотири роки
Про це інформує Reuters.
З міркувань безпеки та через необхідність підготовки до можливого тайфуну, міністерство оборони Тайваню скасувало частину щорічних військових навчань, запланованих на 25 липня.
Зазначається, що у цю пору тайфуни є звичним явищем для Тайваню, проте з 2019 року вони не завдавали прямого удару по острову. За даними метеорологічних служб, тайфун "Доксурі", який відносять до четвертої категорії з п'яти супертайфунів, увійде в протоку Баші, що розділяє Тайвань і Філіппіни, і наблизиться до вод біля південних берегів острова, перш ніж досягне суші на півдні Китаю.
Метеорологічне бюро Тайваню попередило про небезпеку на морі та заявило, що пізніше оголосить попередження про небезпеку й на суші для південних районів, закликаючи жителів підготуватися до сильних дощів і вітрів.
"Тайвань не бачив жодного тайфуну, який би обрушився на сушу за останні 1400 днів, і саме тому я закликаю всі урядові міністерства зібратися і підготуватися", - заявив прем'єр-міністр Тайваню, закликавши громадян не недооцінювати можливу загрозу.
- 18 липня у китайській провінції Гуандун та Гуансі-Чжуанському автономному районі пройшов тайфун "Талім". Він спричинив евакуацію 230 тисяч людей та закриття 68 туристичних напрямків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.64
Купівля 36.64Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.71Продаж 41.74
- Актуальне
- Важливе