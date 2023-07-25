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Тайвань скасував частину щорічних військових навчань через підготовку до тайфуну

25 липня, 2023 вiвторок
08:37
Світ Тайвань

Міноборони Тайваню у вівторок, 25 липня, скасувало частину щорічних військових навчань, щоб посилити підготовку до тайфуну, який може стати найбільш руйнівним за останні чотири роки

Про це інформує Reuters

З міркувань безпеки та через необхідність підготовки до можливого тайфуну, міністерство оборони Тайваню скасувало частину щорічних військових навчань, запланованих на 25 липня. 

Зазначається, що у цю пору тайфуни є звичним явищем для Тайваню, проте з 2019 року вони не завдавали прямого удару по острову. За даними метеорологічних служб, тайфун "Доксурі", який відносять до четвертої категорії з п'яти супертайфунів, увійде в протоку Баші, що розділяє Тайвань і Філіппіни, і наблизиться до вод біля південних берегів острова, перш ніж досягне суші на півдні Китаю. 

Метеорологічне бюро Тайваню попередило про небезпеку на морі та заявило, що пізніше оголосить попередження про небезпеку й на суші для південних районів, закликаючи жителів підготуватися до сильних дощів і вітрів.

"Тайвань не бачив жодного тайфуну, який би обрушився на сушу за останні 1400 днів, і саме тому я закликаю всі урядові міністерства зібратися і підготуватися", - заявив прем'єр-міністр Тайваню, закликавши громадян не недооцінювати можливу загрозу. 

  • 18 липня у китайській провінції Гуандун та Гуансі-Чжуанському автономному районі пройшов тайфун "Талім". Він спричинив евакуацію 230 тисяч людей та закриття 68 туристичних напрямків. 
тайфун
військові
Тайвань
клімат
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