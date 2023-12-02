На Філіппінах стався землетрус, а в Японії очікується цунамі

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), в суботу, 2 грудня, на філіппінському острові Мінданао стався землетрус магнітудою 7,5 бала, епіцентр якого залягав на глибині 63 км (39 миль), а найближчим часом на Філіппіни та Японію можуть обрушитися цунамі.

Філіппінське сейсмологічне агентство PHIVOLCS повідомило, що хвилі цунамі можуть досягти Філіппін опівночі за місцевим часом і здатні тривати ще кілька годин.

Географічна служба США оцінила землетрус у 7,6 бала і глибину 32 км та повідомила, що він стався о 22:37.