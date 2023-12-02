На Філіппінах стався землетрус, а в Японії очікується цунамі
На острові Мінданао, Філіппіни, стався потужний землетрус магнітудою 7,5 балів. Зокрема на Філіппінах і в Японії очікується цунамі
Про це повідомляє Reuters.
За повідомленням Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), в суботу, 2 грудня, на філіппінському острові Мінданао стався землетрус магнітудою 7,5 бала, епіцентр якого залягав на глибині 63 км (39 миль), а найближчим часом на Філіппіни та Японію можуть обрушитися цунамі.
Філіппінське сейсмологічне агентство PHIVOLCS повідомило, що хвилі цунамі можуть досягти Філіппін опівночі за місцевим часом і здатні тривати ще кілька годин.
Географічна служба США оцінила землетрус у 7,6 бала і глибину 32 км та повідомила, що він стався о 22:37.
- Нагадаємо, 17 листопада на Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,7, який спричинив обвалення стелі торгового центру та відключення електроенергії.
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