Під час землетрусу на Філіппінах обвалилась стеля торгового центру: щонайменше 5 загиблих

Про це повідомляє The Guardian.

Капітан міської поліції Арі Ноель Кардос повідомив, що стеля та уламки торгового центру, який був зруйнований внаслідок землетрусу в місті Дженерал-Сантос, насмерть розчавили жінку. Ще 19 людей отримали медичну допомогу від шоку.

Поліція також повідомила про смерть подружжя, яке затиснуло під бетонною стіною в Генералі-Сантосі. Ще одна людина загинула в результаті падіння сталевої конструкції в муніципалітеті Глан, провінція Сарангані, повідомив офіцер поліції Пол Месалідо.

Месалідо додав, що поліція Глана була направлена ​​18 листопада для перевірки повідомлення про зсув у сусідньому селі.

У провінції Давао Оксидентал літній чоловік загинув від великого каменя, який покотився з пагорба біля його будинку, повідомила поліція.

Державна сейсмологічна служба заявила, що землетрус, ймовірно, був викликаний рухом земної кори вздовж жолоба Котабато, довгої вузької западини на морському дні, яка утворює межу однієї тектонічної плити, що натискає на іншу.

Землетруси є частим явищем на Філіппінах, які розташовані вздовж дуги сейсмічної та вулканічної активності, що тягнеться від Японії через південно-східну Азію та через басейн Тихого океану. Більшість із них надто слабкі, щоб їх відчувати, але сильні та руйнівні можуть з’явитися навмання.