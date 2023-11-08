В Індонезії стався землетрус магнітудою 7,1

Про це пише Daily Sabah, посилаючись на Геологічну службу США.

Вказано, що наразі інформації про жертв чи руйнування не надходило. Спершу потужність землетрусу, який стався об 11:53 за місцевим часом, було визначено магнітудою 6,9, тож попередження про цунамі не оголошували.

За даними Індонезійського метеорологічного, кліматологічного та геофізичного агентства, помірні підземні поштовхи відчули у місті Саумлакі на островах архіпелагу Танімбар.

"Землетрус був досить сильним. Але люди тут не панікували. Ми звикли до землетрусів. Особливо після того, як ми дізналися, що загрози цунамі немає, так що життя зараз просто нормальне", - розповів один із жителів міста.

Зазначається, що Індонезія часто страждає від землетрусів, оскільки розташована у Тихоокеанському вогняному поясі - поясі активної вулканічної діяльності та землетрусів, розташований навколо басейну Тихого океану.