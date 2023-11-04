На кордоні Непалу й Індії стався землетрус: загинули понад 30 людей
Щонайменше 37 людей загинули й десятки отримали поранення внаслідок землетрусу магнітудою 6,4 на заході Непалу в п'ятницю, 3 листопада
Про це повідомляє The Times of Іndia.
Землетрус зафіксували близько 18-ї години за Грінвічем (близько 20-ї за київським часом). Найбільш потужні поштовхи магнітудою 6,4 припали на захід Непалу. Там в окрузі Джаджаркот через землетрус травмовано щонайменше два десятки людей. Їх госпіталізували до лікарень із пораненнями.
Місцевий чиновник повідомив Reuters про 17 загиблих у Джаджаркоті.
У Північній Індії жителі багатоповерхівок швидко евакуювалися на вулиці, оскільки сильні поштовхи тривали понад хвилину. Свідки кажуть, що поштовхи було відчутно також у Нью-Делі.
- 22 жовтня в окрузі Дадінг у Непалі стався потужний землетрус магнітудою 6,1.
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