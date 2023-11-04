На кордоні Непалу й Індії стався землетрус: загинули понад 30 людей

Про це повідомляє The Times of Іndia.

Землетрус зафіксували близько 18-ї години за Грінвічем (близько 20-ї за київським часом). Найбільш потужні поштовхи магнітудою 6,4 припали на захід Непалу. Там в окрузі Джаджаркот через землетрус травмовано щонайменше два десятки людей. Їх госпіталізували до лікарень із пораненнями.

Місцевий чиновник повідомив Reuters про 17 загиблих у Джаджаркоті.

У Північній Індії жителі багатоповерхівок швидко евакуювалися на вулиці, оскільки сильні поштовхи тривали понад хвилину. Свідки кажуть, що поштовхи було відчутно також у Нью-Делі.