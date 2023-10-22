У Непалі зафіксували землетрус магнітудою 6,1

Про це пише Reuters.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився в окрузі Дадінг, індійський штат Одіша, що приблизно за 55 кілометрів на захід від Катманду.

"Ми відчули дуже сильні підземні поштовхи. Деякі жителі кинулися зі своїх будинків. Поки немає повідомлень про постраждалих", - сказав чиновник округу.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався на глибині 13 кілометрів.