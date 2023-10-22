У Непалі зафіксували землетрус магнітудою 6,1
У неділю, 22 жовтня, в окрузі Дадінг у Непалі стався потужний землетрус магнітудою 6,1
Про це пише Reuters.
Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився в окрузі Дадінг, індійський штат Одіша, що приблизно за 55 кілометрів на захід від Катманду.
"Ми відчули дуже сильні підземні поштовхи. Деякі жителі кинулися зі своїх будинків. Поки немає повідомлень про постраждалих", - сказав чиновник округу.
За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався на глибині 13 кілометрів.
- 15 жовтня на заході Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3. Наразі відомо про одного загиблого та близько 150 поранених людей.
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