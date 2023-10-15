В Афганістані стався третій землетрус за тиждень: 1 людина загинула, 150 поранені

Про це повідомляє Bloomberg.

Геологічна служба США повідомила, що 15 жовтня епіцентр землетрусу магнітудою 6,3 знаходився приблизно на відстані 34 км від міста Герата, на заході Афганістану, на глибині 8 км.

Мохаммад Захір Нурзай, голова групи екстреної допомоги в провінції Герат повідомив, що наразі відомо про одну загиблу людину та близько 150 поранених. Він додав, що кількість постраждалих може зрости, оскільки служби ще не дістались до всіх постраждалих від землетрусу районів.

Це третій за тиждень землетрус на заході Афганістану.