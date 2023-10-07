В Афганістані сталися два землетруси: щонайменше 15 загиблих і 40 поранених

Про це пише Sky News.

Зазначається, що епіцентр знаходився приблизно за 40 км на північний захід від міста Герат, за землетрусами пішов афтершок магнітудою 5,5.

Станом на зараз відомо про щонайменше 15 людей загиблих та 40 поранених. Інформація щодо руйнувань уточнюється.