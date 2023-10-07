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В Афганістані сталися два землетруси: щонайменше 15 загиблих і 40 поранених

7 жовтня, 2023 субота
15:10
Світ землетрус

У суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану сталися одразу два землетруси магнітудою 6,3 бала, внаслідок чого загинули щонайменше 15 людей, ще 40 отримали поранення

Про це пише Sky News.

Зазначається, що епіцентр знаходився приблизно за 40 км на північний захід від міста Герат, за землетрусами пішов афтершок магнітудою 5,5.

Станом на зараз відомо про щонайменше 15 людей загиблих та 40 поранених. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

  • Увечері п'ятниці, 8 вересня, у центральному регіоні Марокко неподалік Марракеш також стався землетрус магнітудою 6,8. Внаслідок природної аномалії загинули 2946 людей, ще 5 674 постраждали.
землетрус
Афганістан
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