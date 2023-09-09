Сильний землетрус у Марокко неподалік Марракеш: зруйновані будівлі й десятки загиблих
Внаслідок землетрусу, магнітудою 6,8, у центральному регіоні Марокко неподалік Марракеш, були зруйновані будівлі й загинули десятки людей
Про це пише Reuters.
"Пізно ввечері п’ятниці потужний землетрус у марокканських горах Високий Атлас зруйнував будівлі у кількох містах та змусив людей покинути свої домівки. За даними місцевої влади, десятки людей загинули", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що найближчим великим містом до епіцентру землетрусу був Марракеш, історичний центр якого внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За словами місцевих мешканців, через підземні поштовхи у місті впали кілька будівель.
"Представники місцевої влади стверджують, що більшість смертей трапилося у гірських регіонах, до яких важко дістатися", - стверджує Reuters.
Геологічна служба США оцінила силу землетрусу 6.8 балів. Він трапився незадовго після 11 вечора за місцевим часом. Епіцентр знаходився на відносно малій глибині 18,5 км у гірському регіоні Ігхіл, розташованому усього за 70 км від Марракешу.
- 11 серпня на сході Туреччини, у районі Ешілюрт міста Малатья зафіксували землетрус магнітудою 5,3 бала. Унаслідок нього постраждали щонайменше 23 людини.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів. 26 лютого стало відомо, що кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 50 тис. людей.
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