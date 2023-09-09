Сильний землетрус у Марокко неподалік Марракеш: зруйновані будівлі й десятки загиблих

Про це пише Reuters.

"Пізно ввечері п’ятниці потужний землетрус у марокканських горах Високий Атлас зруйнував будівлі у кількох містах та змусив людей покинути свої домівки. За даними місцевої влади, десятки людей загинули", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що найближчим великим містом до епіцентру землетрусу був Марракеш, історичний центр якого внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За словами місцевих мешканців, через підземні поштовхи у місті впали кілька будівель.

"Представники місцевої влади стверджують, що більшість смертей трапилося у гірських регіонах, до яких важко дістатися", - стверджує Reuters.

Геологічна служба США оцінила силу землетрусу 6.8 балів. Він трапився незадовго після 11 вечора за місцевим часом. Епіцентр знаходився на відносно малій глибині 18,5 км у гірському регіоні Ігхіл, розташованому усього за 70 км від Марракешу.

11 серпня на сході Туреччини, у районі Ешілюрт міста Малатья зафіксували землетрус магнітудою 5,3 бала. Унаслідок нього постраждали щонайменше 23 людини.