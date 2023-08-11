У Туреччині стався землетрус: щонайменше 23 постраждалих

Про це інформує Anadolu.

Зазначають, що землетрус стався у четвер на глибині 7 км. Поштовхи відчули в Малатьї, а також Кахрманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Через це чимало людей вийшли на вулиці.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікай повідомив, що під час землетрусу 22 людини в Малатьї дістали поранення. Він також додав, що було пошкоджено три будівлі.

"На цю мить загиблих немає. 22 наших громадян отримали легкі травми через страх, паніку та стрибки з висоти", - сказав Ерлікай.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа повідомив про ще одного постраждалого в Адіамані.