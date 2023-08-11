У Туреччині стався землетрус: щонайменше 23 постраждалих
На сході Туреччини, у районі Ешілюрт міста Малатья зафіксували землетрус магнітудою 5,3 бала. Унаслідок нього постраждали щонайменше 23 людини
Про це інформує Anadolu.
Зазначають, що землетрус стався у четвер на глибині 7 км. Поштовхи відчули в Малатьї, а також Кахрманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Через це чимало людей вийшли на вулиці.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікай повідомив, що під час землетрусу 22 людини в Малатьї дістали поранення. Він також додав, що було пошкоджено три будівлі.
"На цю мить загиблих немає. 22 наших громадян отримали легкі травми через страх, паніку та стрибки з висоти", - сказав Ерлікай.
Своєю чергою міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа повідомив про ще одного постраждалого в Адіамані.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів. Після цього правоохоронці Туреччини затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися.
- 26 лютого стало відомо, що кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 50 тис. людей.
- У Туреччині суди заарештували 247 підозрюваних в ході розслідування щодо зруйнованих будівель у зоні землетрусу.
- 25 липня на півдні Туреччини зафіксували землетрус з епіцентром на глибині понад 11 кілометрів, магнітуда становила 5,5 бала за шкалою Ріхтера.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.73Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе