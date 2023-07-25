Про це інформує Daily Sabah з посиланням на Управління з питань надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що землетрус був відчутний у південній турецькій провінції Адана о 08:44 ранку за місцевим часом. Його епіцентр зафіксували у місті Козан.

Землетрус викликав паніку серед місцевих, які відчули підземні поштовхи в центрі міста і прилеглих районах. Наразі інформації про жертв та серйозні руйнування не надходило.

Землетрус відчувався також в сусідніх провінціях Діярбакир, Ґазіантеп, Османіє і Мерсін.