На півдні Туреччини стався землетрус магнітудою 5,5
На півдні Туреччини у вівторок, 25 липня, зафіксували землетрус з епіцентром на глибині понад 11 кілометрів, магнітуда становила 5,5 бала за шкалою Ріхтера
Про це інформує Daily Sabah з посиланням на Управління з питань надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що землетрус був відчутний у південній турецькій провінції Адана о 08:44 ранку за місцевим часом. Його епіцентр зафіксували у місті Козан.
Землетрус викликав паніку серед місцевих, які відчули підземні поштовхи в центрі міста і прилеглих районах. Наразі інформації про жертв та серйозні руйнування не надходило.
Землетрус відчувався також в сусідніх провінціях Діярбакир, Ґазіантеп, Османіє і Мерсін.
- Одразу після півночі 4 липня в Каспійському морі зафіксували землетрус магнітудою майже 6, який відчули жителі столиці Азербайджану Баку.
- 16 липня землетрус магнітудою 7,2 стався біля південного узбережжя Аляски. Після нього оголосили попередження про цунамі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе