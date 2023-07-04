Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Каспійському морі стався землетрус: поштовхи відчули у столиці Азербайджану

У Каспійському морі стався землетрус: поштовхи відчули у столиці Азербайджану

4 липня, 2023 вiвторок
02:28
Світ землетрус

Одразу після півночі 4 липня в Каспійському морі зафіксували землетрус магнітудою майже 6, який відчули жителі столиці Азербайджану – Баку

Як повідомив центр сейсмологічної служби Національної академії наук Азербайджану, магнітуда землетрусу на глибині 20 км становила 5,7.

Землетрус відчувався в містах Губа, Хачмаз, Сіязань, Сумгаїт і Баку, а також на Апшеронському півострові і прилеглих районах до 5-4 балів.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 5,4.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що епіцентр підземних поштовхів зафіксували за 80 кілометрів на північний схід від міста Хачмаз.

Підземні поштовхи відчувалися в кількох регіонах Азербайджану, включаючи столицю Баку. Зазначається, що жителі столиці, які залишили свої будинки, перебувають на вулицях, побоюючись повторних поштовхів.

Наразі інформації про руйнування чи жертви немає.

  • У травні сильний землетрус відчули у Японії. Внаслідок нього щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також зазнала руйнувань низка будівель.
  • 25 квітня біля острова Суматра, що в Індонезії, відбувся землетрус, магнітудою 7,3. Влада попередила населення про можливе цунамі.
  • 6 червня неподалік румунського міста Арад також стався землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера.
  • 17 червня на заході Франції стався землетрус силою понад 5 балів.

землетрус
Азербайджан
Читайте також:
3 липня, 2023 понедiлок
В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
3 липня, 2023 понедiлок
Шойгу вперше прокоментував спробу заколоту вагнерівців у Росії
Каховська ГЕС, підтоплення
3 липня, 2023 понедiлок
Наслідки руйнування Каховської ГЕС можуть спровокувати епідемію на ТОТ півдня України
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 липня
02:56
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Графік зсувається: українські пілоти не почали у червні навчання на F-16, - Кулеба
02:00
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Авіаудари та сотні солдат: Ізраїль продовжує спецоперацію в Палестині
01:42
Оновлено
Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)
У Гаазі відкрили офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну: у ньому працюватимуть 20 прокурорів
01:18
водогін
Майже 150 км для 1 млн людей: почалось будівництво водогону в регіони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, - Кубраков
01:16
Леон Готьє
У віці 100 років помер Леон Готьє - останній із французьких командос, які брали участь у висадці в Нормандії
00:50
Окупанти на ЗАЕС
РФ попередили про неприпустимість ядерного шантажу, тепер вона готує новий план щодо ЗАЕС, - Кулеба
00:35
Наслідки обстрілу міста Суми 3 липня
Росіяни за день 28 разів обстрілювали прикордоння Сумщини: загинули троє людей
00:20
Оркнейські острови Великої Британії можуть стати частиною Норвегії
2023, понедiлок
3 липня
23:49
збройні сили Литви
У Литві стартували міжнародні навчання Сил спецоперацій
23:30
Оновлено
Володимир Зеленський
З послом Грузії проведуть жорстку розмову, він поїде додому, - Кулеба
23:10
Чоловік, який відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева, помер у лікарні
23:04
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
Люди з регіонів навколо ЗАЕС за бажання можуть евакуюватися вже зараз, — Верещук
22:24
Урсула фон дер Ляєн
"Обов’язок ЄС – відповідати витривалості та наполегливості українців": Урсула фон дер Ляєн про посилення підтримки Києва
21:46
Ексклюзив
Валерій Чалий
Рішення щодо вступу України до НАТО прийматиметься на наступному ювілейному саміті Альянсу у Вашингтоні, - Чалий
21:41
Помер 19-річний онук Роберта Де Ніро
21:22
Ексклюзив
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
У разі успішного контрнаступу ЗСУ Крим може бути деокупований не військовим шляхом, - експерт Центру оборонних стратегій Риженко
21:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ мають частковий успіх на південному фланзі Бахмута й позбавляють ворога можливості пересуватися по місту. Колонка Сергія Згурця
21:13
Під час ранкового обстрілу росіяни влучили по будівлі СБУ в Сумах
21:02
МВФ
Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду - $890 млн
20:59
Олександр Сирський (ліворуч)
Сили оборони просунулися на флангах на Бахмутському напрямку, – Сирський
20:33
Латвія
Латвія відновила обмежений прийом візових заяв від громадян РФ 
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Дацюк, ідентичності та наша перемога
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 495 дня війни: морпіхи збили ворожий гелікоптер з протитанкового комплексу, а в Гаазі створили спецофіс для розслідування злочинів РФ в Україні
19:53
на фото: ЗСУ
РФ почала переміщувати підрозділи своїх військ, які готували на полігонах у Білорусі, - Генштаб
19:44
Софія Федина
Софія Федина після суду щодо Алєксєєва: це не має нічого спільного із законністю та правосуддям
19:36
Херсонська область
Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині: поранено подружжя
19:13
ПВК "Вагнер"
Російські ЗМІ опублікували фото з місця ймовірного табору вагнерівців у Білорусі
18:53
демонтаж драмтеатру
Музеї, галереї, театри та філармонії: РФ зруйнувала в Україні 1582 об'єкти культурної інфраструктури
18:39
Російські ракети і закриття портів: що змінилось для компанії Ferrexpo після лютого 2022 року, - Daily Mail
18:33
Оновлено
Суми
Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у Сумах: 19 поранених, 2 загиблих
18:28
грузія
МЗС Грузії викликало тимчасового повіреного України через санкції
18:27
Зеленський
Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі в саміті НАТО, - ОПУ
18:18
Уражені "Росатомом"
Росатом припинив свою діяльність в Чехії
18:17
Роб Бауер
У НАТО порівняли український контрнаступ з висадкою союзників у Нормандії
18:16
Марго Роббі
У В'єтнамі заборонили фільм "Барбі" через кадри з картою зі спірними територіями в Південнокитайському морі
18:10
Сергій Алєксєєв
Суд відправив нардепа Алєксєєва під варту на 60 діб
18:07
OPINION
Лариса Волошина
Не бійтеся озвучувати власні цілі
18:04
діти
Здають дітей на органи: росіяни на ТОТ поширюють черговий фейк про Україну
17:52
Львівська політехніка
До QS World University Rankings 2024 увійшли 11 українських університетів
17:37
"Я сильний зсередини": Саакашвілі показав свій тяжкий фізичний стан під час судового засідання
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV