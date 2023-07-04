У Каспійському морі стався землетрус: поштовхи відчули у столиці Азербайджану
Одразу після півночі 4 липня в Каспійському морі зафіксували землетрус магнітудою майже 6, який відчули жителі столиці Азербайджану – Баку
Як повідомив центр сейсмологічної служби Національної академії наук Азербайджану, магнітуда землетрусу на глибині 20 км становила 5,7.
Землетрус відчувався в містах Губа, Хачмаз, Сіязань, Сумгаїт і Баку, а також на Апшеронському півострові і прилеглих районах до 5-4 балів.
Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 5,4.
Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що епіцентр підземних поштовхів зафіксували за 80 кілометрів на північний схід від міста Хачмаз.
Підземні поштовхи відчувалися в кількох регіонах Азербайджану, включаючи столицю Баку. Зазначається, що жителі столиці, які залишили свої будинки, перебувають на вулицях, побоюючись повторних поштовхів.
Наразі інформації про руйнування чи жертви немає.
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