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На заході Франції стався землетрус силою понад 5 балів

17 червня, 2023 субота
11:30
Світ землетрус

Французи в Аквітанії, на заході Франції, відчули потужний землетрус ввечері 16 червня. Влада закликала жителів не залишатися всередині будівель

Про це повідомляє Le Figaro.

За даними Національної мережі сейсмологічних спостережень та Центрального сейсмологічного бюро, перші сильні поштовхи відбулися о 18:38 16 червня, епіцентр розташовувався між містами Ніор і Ла-Рошель. Магнітуда сягала від 5,3 до 5,8 за шкалою Рихтера.

"Поштовхи магнітудою 5 відчули сьогодні вранці о 4:27 у тому ж секторі департаменту Де-Севр. Пожежно-рятувальні служби у готовності й починають з’ясовувати ситуацію, реагуючи на виклики та перевіряючи стан будівель", - йдеться у повідомленні.

Влада Франції закликала місцевих жителів не залишатися всередині й не підходити до будівель, які після поштовхів виглядають ненадійними.

Поки що про руйнування внаслідок землетрусу не заявляли офіційно, однак в Де-Севр є легко поранена людина. Згідно з інформацією префектури, яка каже про матеріальні збитки будівель, у департаменті зафіксували тріщини та падіння каміння. Також, за даними влади, постраждала лінія високої напруги.

  • У травні сильний землетрус відчули у Японії. Внаслідок нього щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також зазнала руйнувань низка будівель.
  • 25 квітня біля острова Суматра, що в Індонезії, відбувся землетрус, магнітудою 7,3. Влада попередила населення про можливе цунамі.
  • 6 червня неподалік румунського міста Арад також стався землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера.
Франція
землетрус
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