На заході Франції стався землетрус силою понад 5 балів

Про це повідомляє Le Figaro.

За даними Національної мережі сейсмологічних спостережень та Центрального сейсмологічного бюро, перші сильні поштовхи відбулися о 18:38 16 червня, епіцентр розташовувався між містами Ніор і Ла-Рошель. Магнітуда сягала від 5,3 до 5,8 за шкалою Рихтера.

"Поштовхи магнітудою 5 відчули сьогодні вранці о 4:27 у тому ж секторі департаменту Де-Севр. Пожежно-рятувальні служби у готовності й починають з’ясовувати ситуацію, реагуючи на виклики та перевіряючи стан будівель", - йдеться у повідомленні.

Влада Франції закликала місцевих жителів не залишатися всередині й не підходити до будівель, які після поштовхів виглядають ненадійними.

Поки що про руйнування внаслідок землетрусу не заявляли офіційно, однак в Де-Севр є легко поранена людина. Згідно з інформацією префектури, яка каже про матеріальні збитки будівель, у департаменті зафіксували тріщини та падіння каміння. Також, за даними влади, постраждала лінія високої напруги.