Про це повідомляє Japan Today.

За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус магнітудою 6,5 стався у центральній частині регіону Ісікава на глибині 12 кілометрів. Синоптики попередили мешканців про можливі підземні поштовхи та зсуви найближчими днями, але заявили, що ризику цунамі немає.

Речник уряду Хірокадзу Мацуно повідомив журналістам у столиці Токіо, що, одна людина загинула, а також є "кілька повідомлень про обвалення будівель".

Постраждалий впав з драбини, повідомив AFP представник кризового управління в Сузу, додавши, що ще 21 людина отримала поранення.

Місцеве агентство з управління пожежами та стихійними лихами повідомило, що щонайменше три будівлі були зруйновані, а двоє людей опинилися у пастці всередині. Одного витягли з-під завалів та відправили до лікарні, другого шукали рятувальники.

За даними Japan Railway, надшвидкісні поїзди Сінкансен були припинені між містами Нагано і Канадзава, але їхній рух було відновлено менш ніж через дві години.

Міністр із запобігання стихійним лихам Японії Коїті Тані заявив, що надходили повідомлення про численні зсуви ґрунту, і деякі місцеві жителі сховалися в притулках для евакуації.