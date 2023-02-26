Туреччина заарештувала 184 підозрюваних у справі про руйнування будівель під час землетрусу, - Reuters
У Туреччині заарештували 184 фахівці, яких підозрюють у руйнуванні будівель під час землетрусів цього місяця: кількість жертв від природного явища перевищила 50 тис. людей
Про це поінформували в Reuters.
Журналісти, посилаючись на заяву високопосадовця, стверджують, що Туреччина заарештувала 184 людини, підозрюваних у руйнуванні будівель під час землетрусів цього місяця, і розслідування надалі масштабуються.
"За ніч кількість загиблих від землетрусів, найпотужніший з яких стався глибокої ночі 6 лютого, у Туреччині зросла до 44 128 осіб. Таким чином, загальна кількість смертей у Туреччині та сусідній Сирії перевищила 50 000 осіб. Понад 160 000 будинків, що містять 520 000 квартир, зруйнувалися або були серйозно пошкоджені в Туреччині в результаті стихійного лиха, найгіршого в сучасній історії країни", - мовиться в тексті Reuters.
Міністр юстиції Бекір Боздаг заявив, що правоохоронці розслідували причетність понад 600 осіб у зв'язку з обвалом будівель. Він додав, що серед офіційно затриманих і взятих під варту - 79 будівельників, 74 особи, які несуть юридичну відповідальність за будівлі, 13 власників нерухомості та 18 осіб, які проводили перебудову будівель.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- Землетруси в Туреччині, за попередніми оцінками, призведуть до того, що економіка країни втратить близько 10% ВВП або 84 млрд доларів.
- Після потужного землетрусу в Туреччині правоохоронці затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися.
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