Про це поінформували в Reuters.

Журналісти, посилаючись на заяву високопосадовця, стверджують, що Туреччина заарештувала 184 людини, підозрюваних у руйнуванні будівель під час землетрусів цього місяця, і розслідування надалі масштабуються.

"За ніч кількість загиблих від землетрусів, найпотужніший з яких стався глибокої ночі 6 лютого, у Туреччині зросла до 44 128 осіб. Таким чином, загальна кількість смертей у Туреччині та сусідній Сирії перевищила 50 000 осіб. Понад 160 000 будинків, що містять 520 000 квартир, зруйнувалися або були серйозно пошкоджені в Туреччині в результаті стихійного лиха, найгіршого в сучасній історії країни", - мовиться в тексті Reuters.

Міністр юстиції Бекір Боздаг заявив, що правоохоронці розслідували причетність понад 600 осіб у зв'язку з обвалом будівель. Він додав, що серед офіційно затриманих і взятих під варту - 79 будівельників, 74 особи, які несуть юридичну відповідальність за будівлі, 13 власників нерухомості та 18 осіб, які проводили перебудову будівель.