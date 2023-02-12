Економічні втрати Туреччини внаслідок землетрусів оцінюють у 84 млрд доларів
Землетруси в Туреччині, за попередніми оцінками, призведуть до того, що економіка країни втратить близько 10% ВВП або 84 млрд доларів
Про це інформує Bloomberg.
Конфедерація турецьких підприємств і бізнесу заявила, що землетруси в Туреччині, які сталися 6 лютого, спричинили великі збитки. Вони, зокрема, завдали шкоди житловим будинкам на суму близько 70,8 млрд доларів. Також 10,4 млрд доларів втратив національний дохід.
Група Turkonfed своєю чергою заявила, що втрати робочої сили призведуть до втрати в економіці на суму 2,9 млрд доларів. Це пов'язано з тим, що від землетрусів серйозно постраждали 10 провінцій і 13,5 млн людей на південному сході країни, а також у Сирії.
Turkonfed зазначає, що їх розрахунки базувалися на землетрусах 1999 року поблизу Стамбула. Тоді внаслідок стихійного лиха загинуло близько 18 тис. людей. Кількість жертв внаслідок останніх руйнувань значно перевищила їх кількість у 1999 році. Наразі тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти.
Дефіцит бюджету Туреччини у 2023 році може перевищити 5,4% ВВП, у порівнянні з офіційним прогнозом у 3,5% ВВП. Це може статися у зв'язку з пошкодженнями інфраструктури країни, зокрема доріг та електромережі, а також лікарень і шкіл.
"Початкові розрахунки Bloomberg Economics показали, що витрати, пов'язані зі стихійним лихом, включаючи зусилля з відновлення, можуть скласти близько 5,5% ВВП", - ідеться в повідомленні.
Презиеднт Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на ліквідацію наслідків землетрусу вже виділили близько 5,3 млрд доларів (близько 100 млрд лір). Також його уряд вже працює над будівництвом житла, його планують звершити протягом року.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
- 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
- 10 лютого рятувальники дістали з-під завалів шістьох людей, які перебували під уламками зруйнованої будівлі понад 100 годин. Також з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина.
- 11 лютого в Туреччині під час спроби виїхати за кордон затримали Мехмета Яшара Джошкуна – голову компанії-підрядника будівництва ЖК "Ренесанс" у провінції Хатай, будинки якої миттєво розсипались під час землетрусу. Згодом правоохоронці затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися.
- 12 лютого повідомили, що в Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів загинуло понад 33 тисячі людей, підземні поштовхи досі тривають.
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