У Туреччині затримали керівника компанії, будинки якої миттєво розсипались під час землетрусу
У Туреччині під час спроби виїхати за кордон затримали Мехмета Яшара Джошкуна – голову компанії-підрядника будівництва ЖК "Ренесанс" у провінції Хатай
Про це пише РБК.
При землетрусі 12-поверхова будівля миттєво обрушилася на бік, зачепивши будинки, що стояли поруч. Під уламками, за оцінками рятувальників, могли опинитися до тисячі людей.
Після того, як кадри з Хатаю облетіли турецькі ЗМІ, правоохоронці виписали ордер на арешт керівництва компанії, яка займалася будівництвом ЖК. Джошкуна затримали в аеропорту Стамбула з великою сумою грошей та квитком до Чорногорії.
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