Про це пише РБК.

При землетрусі 12-поверхова будівля миттєво обрушилася на бік, зачепивши будинки, що стояли поруч. Під уламками, за оцінками рятувальників, могли опинитися до тисячі людей.

Після того, як кадри з Хатаю облетіли турецькі ЗМІ, правоохоронці виписали ордер на арешт керівництва компанії, яка займалася будівництвом ЖК. Джошкуна затримали в аеропорту Стамбула з великою сумою грошей та квитком до Чорногорії.