З-під завалів землетрусу в Туреччині врятували українку та її 4-річного сина
У Туреччині рятувальники у районі землетрусу змогли врятувати з-під уламків будинку українку та її 4-річного сина
Про це інформує CNN Turk.
Повідомляється, що з-під завалів змогли дістати українку Олену Акгьоль та її 4-річного сина Юскеля. Його врятували до того, як в уламках відкрили отвір для порятунку. Згодом витягли й жінку. Їх передали медичним бригадам.
Зазначають, що стан здоров'я матері та дитини задовільний. Пошуково-рятувальні роботи в районі землетрусу тривають.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
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- Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір 9 лютого вже перевищила 20 тисяч людей.
- 10 лютого рятувальники в Туреччині дістали з-під завалів родину: через землетрус шестеро людей провели 101 годину в зруйнованій будівлі.
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