З-під завалів землетрусу в Туреччині врятували українку та її 4-річного сина

Про це інформує CNN Turk.

Повідомляється, що з-під завалів змогли дістати українку Олену Акгьоль та її 4-річного сина Юскеля. Його врятували до того, як в уламках відкрили отвір для порятунку. Згодом витягли й жінку. Їх передали медичним бригадам.

Зазначають, що стан здоров'я матері та дитини задовільний. Пошуково-рятувальні роботи в районі землетрусу тривають.