Про це повідомили в Sky News.

Шестеро членів родини були врятовані після того, як вони провели 101 годину під завалами в Туреччині внаслідок руйнівного землетрусу.

Людям вдалося вижити, скупчившись у невеликій повітряній кишені під обваленою будівлею в Іскендеруні, провінція Хатай.

Журналісти також зазначили, що морги та кладовища переповнені, а на вулицях деяких міст трупи лежать загорнуті в ковдри, килими та брезент.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав це "катастрофою століття".