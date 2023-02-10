Землетрус у Туреччині та Сирії: урятовано сім'ю, яка перебувала під завалами понад 100 годин
Рятувальники в Туреччині дістали з-під завалів родину: через землетрус шестеро людей провели 101 годину в зруйнованій будівлі
Про це повідомили в Sky News.
Шестеро членів родини були врятовані після того, як вони провели 101 годину під завалами в Туреччині внаслідок руйнівного землетрусу.
Людям вдалося вижити, скупчившись у невеликій повітряній кишені під обваленою будівлею в Іскендеруні, провінція Хатай.
Журналісти також зазначили, що морги та кладовища переповнені, а на вулицях деяких міст трупи лежать загорнуті в ковдри, килими та брезент.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав це "катастрофою століття".
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
- 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
- Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір 9 лютого вже перевищила 20 тисяч людей.
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