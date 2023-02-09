Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії сягнула 20 тисяч

Про це повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій Туреччини.

Згідно з актуальними даними управління, наразі кількість жертв землетрусів в обох країнах становить 20 451.

Там підтвердили поранення ще 70 347, а також 30 360 постраждалих від стихійного лиха було евакуйовано.

Наразі тривають пошуки. Загалом у операції беруть участь 120 тис. рятувальників і понад 12 тис. одиниць техніки, а також 160 літаків і 20 кораблів.