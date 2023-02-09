Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії сягнула 20 тисяч
Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір 9 лютого вже перевищила 20 тисяч людей
Про це повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій Туреччини.
Згідно з актуальними даними управління, наразі кількість жертв землетрусів в обох країнах становить 20 451.
Там підтвердили поранення ще 70 347, а також 30 360 постраждалих від стихійного лиха було евакуйовано.
Наразі тривають пошуки. Загалом у операції беруть участь 120 тис. рятувальників і понад 12 тис. одиниць техніки, а також 160 літаків і 20 кораблів.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
- 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
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