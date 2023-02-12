У Туреччині заарештували причетних до будівництва домівок, обвалених після землетрусу
Після потужного землетрусу в Туреччині правоохоронці затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися
Про це повідомили в AP.
Під час ліквідації наслідків землетрусі турецькі чиновники затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, ймовірно причетних до будівництва помешкань, які завалилися.
Журналісти ствердили: попри те, що на папері в Туреччині діють будівельні норми, які відповідають поточним стандартам сейсмостійкості, їх рідко дотримуються. Цим пояснили, чому тисячі будівель були зруйновані.
Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив пізно ввечері в суботу, що видано ордери на затримання 131 особи, підозрюваної у причетності до обвалення будівель.
Станом на ранок неділі кількість загиблих від землетрусів у понеділок становила 28 191, а ще понад 80 000 отримали поранення, і цифра зростає, оскільки триває пошуково-рятувальна операція.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- У Туреччині під час спроби виїхати за кордон затримали Мехмета Яшара Джошкуна – голову компанії-підрядника будівництва ЖК "Ренесанс" у провінції Хатай, будинки якої миттєво розсипались під час землетрусу.
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