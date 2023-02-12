У Туреччині заарештували причетних до будівництва домівок, обвалених після землетрусу

Про це повідомили в AP.

Під час ліквідації наслідків землетрусі турецькі чиновники затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, ймовірно причетних до будівництва помешкань, які завалилися.

Журналісти ствердили: попри те, що на папері в Туреччині діють будівельні норми, які відповідають поточним стандартам сейсмостійкості, їх рідко дотримуються. Цим пояснили, чому тисячі будівель були зруйновані.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив пізно ввечері в суботу, що видано ордери на затримання 131 особи, підозрюваної у причетності до обвалення будівель.

Станом на ранок неділі кількість загиблих від землетрусів у понеділок становила 28 191, а ще понад 80 000 отримали поранення, і цифра зростає, оскільки триває пошуково-рятувальна операція.