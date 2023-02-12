Про це інформує Al Jazeera.

Так у Туреччині зареєстрували щонайменше 29 605 загиблих унаслідок землетрусу. У Сирії кількість жертв зросла до 4,5 тис. людей. Водночас видання зазначає, що сейсмологи продовжують фіксувати підземні поштовхи в обох країнах.

Також ООН наголошує, що близько 5,3 млн людей у Сирії можуть залишитися без житла внаслідок землетрусів. Майже 900 тис. постраждалих у Туреччині та Сирії терміново потребують гарячої їжі.

Державні ЗМІ своєю чергою повідомляють, що уряд Сирії погодив доставку гуманітарної допомоги в райони країни, які постраждали від землетрусу та не перебувають під контролем Дамаску. Туреччина також заявляє, що працює над відкриттям двох нових маршрутів до районів, які контролюють сирійські повстанці.