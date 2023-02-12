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Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії зростає: відомо про понад 33 тис. загиблих

12 лютого, 2023 неділя
17:38
Світ Землетрус в Туреччині

У Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів, що сталися на територіях країн 6 лютого, загинуло понад 33 тисячі людей, підземні поштовхи досі тривають

Про це інформує Al Jazeera.

Так у Туреччині зареєстрували щонайменше 29 605 загиблих унаслідок землетрусу. У Сирії кількість жертв зросла до 4,5 тис. людей. Водночас видання зазначає, що сейсмологи продовжують фіксувати підземні поштовхи в обох країнах.

Також ООН наголошує, що близько 5,3 млн людей у Сирії можуть залишитися без житла внаслідок землетрусів. Майже 900 тис. постраждалих у Туреччині та Сирії терміново потребують гарячої їжі.

Державні ЗМІ своєю чергою повідомляють, що уряд Сирії погодив доставку гуманітарної допомоги в райони країни, які постраждали від землетрусу та не перебувають під контролем Дамаску. Туреччина також заявляє, що працює над відкриттям двох нових маршрутів до районів, які контролюють сирійські повстанці.

  • 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
  • За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
  • 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
  • 10 лютого рятувальники дістали з-під завалів шістьох людей, які перебували під уламками зруйнованої будівлі понад 100 годин. Також з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина.
  • 11 лютого в Туреччині під час спроби виїхати за кордон затримали Мехмета Яшара Джошкуна – голову компанії-підрядника будівництва ЖК "Ренесанс" у провінції Хатай, будинки якої миттєво розсипались під час землетрусу. Згодом правоохоронці затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися.
Новини
Сирія
Туреччина
землетрус
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