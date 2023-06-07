У Румунії за 350 км від кордону з Україною стався землетрус
Ввечері вівторка, 6 червня, неподалік румунського міста Арад стався землетрус
Про це повідомляє румунський Національний інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі.
Землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера зафіксували за 24 км на схід від румунського міста Арад. Глибина - 6,4 км.
Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решіти.
Значних руйнувань не зафіксовано, але у соцмережах поширюються світлини, де жителі Арада фіксують пошкодження фасадів будинків - падає цегла та ліпнина.
Місто Арад розташоване приблизно у 350 км від кордону з Україною
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів. Кількість жертв стихії у Туреччині перевищила 50 тис. людей.
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