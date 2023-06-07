Про це повідомляє румунський Національний інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі.

Землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера зафіксували за 24 км на схід від румунського міста Арад. Глибина - 6,4 км.

Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решіти.

Значних руйнувань не зафіксовано, але у соцмережах поширюються світлини, де жителі Арада фіксують пошкодження фасадів будинків - падає цегла та ліпнина.

Місто Арад розташоване приблизно у 350 км від кордону з Україною