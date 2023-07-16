Поблизу Аляски стався землетрус магнітудою 7,2

Про це інформує CNN.

Землетрус стався ввечері в суботу. Його зафіксували за 88,5 км на південний захід від Сенд-Пойнта, штат Аляска. За даними Центру з попередження про цунамі, він був на глибині близько 21 км.

Через землетрус для деяких штатів поблизу Алеутських островів оголосили попередження про цунамі.

Також обсерваторія вулканів Аляски надіслала повідомлення про загрозу для вулкана Шишалдін. Зазначають, що перед цим він викинув стовп попелу. Наразі на цьому вулкані діє "вахта". Його сейсмічні поштовхи, за даними обсерваторії, почали збільшуватися ввечері у суботу.