На фоні війни в Україні у світі зросла підтримка біженців, - опитування

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що близько 78% людей у ​​28 країнах вважають, що ті, хто втікає від конфлікту або переслідування, повинні мати можливість знайти притулок в іншій країні. У 2021 році так вважало 70% людей.

Менше людей також вважає, що кордони мають бути повністю закриті для біженців. 36% погодилися з цим твердженням. 50% висловлювали таке рішення роком раніше. Додають, що це може бути пов'язаним із тим, що люди тепер менше хвилюються через пандемію коронавірусу.

У дослідженні Ipsos про ставлення до біженців було опитано 20 505 людей з 28 країн, включаючи Австралію, Аргентину, Китай, Францію, Великобританію, Польщу, Швецію, Туреччину та США.

"Починаючи з минулого року ставлення стало більш сприятливим у більшості країн, які досліджувалися, що свідчить про те, що українська криза підвищила відкритість громадськості до біженців і змінила деякі занепокоєння, викликані пандемією", – йдеться в повідомленні IPSOS.

У звіті Організації Об'єднаних Націй вказується, що близько 89,3 мільйона людей були примусово переміщені по всьому світу в результаті переслідувань, конфліктів, зловживань і насильства наприкінці 2021 року. Відтоді ще мільйони людей виїхали з України або були переміщені в межах її кордонів.

16 червня голова Агентства ООН у справах біженців заявив, що криза з продовольчою безпекою через війну в Україні змусить більше людей покинути свої домівки в бідніших країнах, а це призведе до ще більшого рівня глобального переміщення.

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