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На фоні загрози КНДР, США, Південна Корея та Японія провели протиракетні навчання у Тихому океані, – Пентагон

16 серпня, 2022 вiвторок
04:08
Світ КНДР

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія минулого тижня брали участь у протиракетних навчаннях Pacific Dragon біля узбережжя Гаваїв

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Навчання відбулися 8-14 серпня і продемонстрували реакцію трьох країн на виклики, створені Північною Кореєю, захист спільної безпеки та зміцнення уладу, заснованого на правилах міжнародного порядку.

"Після тристоронньої зустрічі міністрів США, Південної Кореї та Японії, що відбулася 11 червня в Сінгапурі, ці навчання з попередження про ракети та пошуку й відстеження балістичних ракет продемонстрували прихильність США, Південної Кореї та Японії подальшій тристоронній співпраці для відповіді на виклики КНДР, захисту спільної безпеки та процвітання та зміцнення уладу, заснованого на правилах міжнародного порядку", - йдеться у повідомленні Міноборони США.

  • Відзначимо, що напередодні Путін заявив, що Росія і Північна Корея розширять двосторонні відносини.

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КНДР
Японія
Південна Корея
США
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