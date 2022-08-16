На фоні загрози КНДР, США, Південна Корея та Японія провели протиракетні навчання у Тихому океані, – Пентагон
Сполучені Штати, Південна Корея та Японія минулого тижня брали участь у протиракетних навчаннях Pacific Dragon біля узбережжя Гаваїв
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Навчання відбулися 8-14 серпня і продемонстрували реакцію трьох країн на виклики, створені Північною Кореєю, захист спільної безпеки та зміцнення уладу, заснованого на правилах міжнародного порядку.
"Після тристоронньої зустрічі міністрів США, Південної Кореї та Японії, що відбулася 11 червня в Сінгапурі, ці навчання з попередження про ракети та пошуку й відстеження балістичних ракет продемонстрували прихильність США, Південної Кореї та Японії подальшій тристоронній співпраці для відповіді на виклики КНДР, захисту спільної безпеки та процвітання та зміцнення уладу, заснованого на правилах міжнародного порядку", - йдеться у повідомленні Міноборони США.
- Відзначимо, що напередодні Путін заявив, що Росія і Північна Корея розширять двосторонні відносини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.02
Купівля 39.02Продаж 39.84
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе