Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Навчання відбулися 8-14 серпня і продемонстрували реакцію трьох країн на виклики, створені Північною Кореєю, захист спільної безпеки та зміцнення уладу, заснованого на правилах міжнародного порядку.

"Після тристоронньої зустрічі міністрів США, Південної Кореї та Японії, що відбулася 11 червня в Сінгапурі, ці навчання з попередження про ракети та пошуку й відстеження балістичних ракет продемонстрували прихильність США, Південної Кореї та Японії подальшій тристоронній співпраці для відповіді на виклики КНДР, захисту спільної безпеки та процвітання та зміцнення уладу, заснованого на правилах міжнародного порядку", - йдеться у повідомленні Міноборони США.

Відзначимо, що напередодні Путін заявив, що Росія і Північна Корея розширять двосторонні відносини.

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