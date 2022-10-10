На Франківщині окупанти вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в офіційному телеграм-каналі.

Зазначається, що фіксували удари по обʼєктах критичної інфраструктури в області.

"Більше інформації згодом. Жителі Івано-Франківщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів", - закликала Онищук.

Вона також додала, що заборонено поширювати фото, відео та припущення щодо ударів, аби не допомагати ворогу.

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