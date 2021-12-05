На фронті другу добу поспіль утримується "тиша"
У неділю, 5 грудня, на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
За інформацією штабу ООС, з початку доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - заявили у штабі ООС.
- Нагадаємо, у суботу, 4 грудня, на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.
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