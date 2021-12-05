На фронті другу добу поспіль утримується "тиша"

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

За інформацією штабу ООС, з початку доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - заявили у штабі ООС.

