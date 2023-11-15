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На фронті ліквідували провокатора подій біля одеського Будинку профспілок в 2014 році, - Штефан

15 листопада, 2023 середа
11:11
Війна з Росією Провокатора подій біля одеського Будинку профспілок в 2014 році Владислав Войцеховський

У неділю, 12 листопада, Сили оборони ліквідували одного з провокаторів подій біля одеського Будинку профспілок у травні 2014 року Владислава Войцеховського, який воював на боці Росії

Про це повідомив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

"Один з провокаторів подій біля Будинку профспілок, одесит Войцеховський Владислав "Одіссей" після обміну 2014 року довго бігав на Донбасі в складі 4-ї окремої мотострілецької бригади, але 12.11.2023 успішно демобілізований", - написав він. 

Фото: Анатолій Штефан "Штірліц" / телеграм


Фото: Анатолій Штефан "Штірліц" / телеграм

Фото: Анатолій Штефан "Штірліц" / телеграм

Що відомо про провокатора

2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами. Після сутичок і гибелі двох проєвропейських активістів, майданівці та футбольні вболівальники, які прибігли після матчу, почали штурм наметового містечка поблизу Будинку профспілок.

Коли його зруйнували, приблизно 300-350 людей забігли до будівлі, де опинилися заблокованими. Оскільки учасники продовжували кидати одне в одного "коктейлі молотова", у Будинку профспілок почалася пожежа. Унаслідок цього, за офіційною версією слідства, 32 людини загинули від чадного газу, ще 10 померли, вистрибуючи з вікон. Серед жертв було 34 чоловіки, 7 жінок та неповнолітній юнак. Загалом 2 травня 2014 року травмувалися понад 200 людей.

Зазначається, що 32-річний Владислав Войцеховський був активістом ліворадикальної організації "Боротьба", брав участь у подіях 2 травня 2014 року біля Будинку профспілок в Одесі.

Фото: Анатолій Штефан "Штірліц" / телеграм

Співробітники СБУ затримали його в Одесі у вересні 2014 року. Під час обшуку квартири, де мешкав сепаратист, було виявлено вибухові речовини.

Войцеховського обміняли 2015 року. Тоді ж він приєднався до терористів і вступив до окремої механізованої бригади "Привид Новоросії". Згодом перейшов до народної міліції так званої ЛНР. Після вторгнення воював у лавах окупантів.

Після цих подій Приморський районний суд Одеси заочно оголосив вирок колишньому заступнику керівника обласної міліції Дмитру Фучеджі у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року.

Україна
Росія
Одеса
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