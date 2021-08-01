На фронті помер нацгвардієць із Кривого Рогу, - журналісти

Обставини смерті вивчають правоохоронці. Про це криворізькому телеканалу Перший Міський стало відомо з власних джерел, передає Еспресо.TV.



Як зазначається йдеться про військову частину 3011 Національної гвардії України, що базується у Кривому Розі.



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"Стосовно загибелі військовослужбовця розпочато слідство, адже є причини вважати, що він міг скоїти самогубство. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту", - стверджують місцеві журналісти.





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