На фронті помер нацгвардієць із Кривого Рогу, - журналісти
В суботу, 31 липня 2021 року, у зоні ООС помер військовослужбовець з Криворізької бригади Нацгвардії
Обставини смерті вивчають правоохоронці. Про це криворізькому телеканалу Перший Міський стало відомо з власних джерел, передає Еспресо.TV.
Як зазначається йдеться про військову частину 3011 Національної гвардії України, що базується у Кривому Розі.
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"Стосовно загибелі військовослужбовця розпочато слідство, адже є причини вважати, що він міг скоїти самогубство. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту", - стверджують місцеві журналісти.
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