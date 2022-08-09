Про це Подоляк сказав у інтерв'ю bbc.

За його словами, втрати ЗСУ зменшилися у 2,5-3 рази у порівнянні з початком червня, коли щодня гинули 100-200 захисників України.

"Цифри десь зменшилися в 2,5 - 3 рази від тієї цифри. Я думаю, що десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ", - сказав Подоляк.

Він додав, що втрати вдалося зменшити завдяки ефективній роботі реактивних систем залпового вогню.

"Тоді був перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість наших втрат. Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє - наші вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються", - пояснив Подоляк.

10 червня Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових щодня сягають від 100 до 200 людей.

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