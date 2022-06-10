Про це Подоляк розповів у коментарі BBC Україна.

За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

Він додав, що Україні потрібні сотні найпотужніших артсистем, які може надати Захід.

Також Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю Росії та звільнити окуповану територію.

"Поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни", - зазначив Подроляк.

Нагадаємо, що сьогодні Міністр оборони Олексій Резніков повторив раніше озвучену Володимиром Зеленським цифру втрат – до 100 вояків в день.

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