Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На фронті загинув воїн Даніїл "Моджахед" Ляшук

На фронті загинув воїн Даніїл "Моджахед" Ляшук

1 квітня, 2023 субота
16:16
війна з Росією

У боях за Україну загинув захисник Даніїл Ляшук з позивним "Моджахед": громадянин Білорусі з 2014 року воював проти Росії

Про це мовиться в його особистому каналі в телеграмі.

"На жаль, ми вимушені сповістити про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Ти був народжений героєм, ти загинув, як герой. Ми усі будемо пам’ятати тебе вічно", - зазначили автори.

У тексті також зазначено прохання до влади надати Даніїлу Ляшуку посмертно громадянство України та звання Героя України.

Волонтер та блогер Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі також закликав надати Даніїлу громадянство:

"Всі, хто тебе знав - знають, що ти був дуже доброю, відважною та щирою людиною, з власною честю. Ти був справжнім воїном, не дивлячись на два важких поранення за час повномасштабної ти знов повернувся на передову. Ти мені завжди казав, що найстрашніше для тебе - це випасти зі строю. Зараз ти в ньому навічно", - написав він.

Довідка:

Даніїл Ляшук - громадянин Білорусі, який із початку російської збройної агресії у 2014 приїхав до України та вступив до новосформованого батальйону "Торнадо". У 2015 році в Генпрокуратурі встановили, що бійці "Торнадо" на Луганщині викрадали людей, ґвалтували, вбивали та мародерили. Роту розформували, екс-бійців "Торнадо" засудили на 5 - 11 років з позбавленням військового звання. Їх звинувачували у насильстві та катуванні.

У 2015 році під час арештів "Моджахед" утік, однак у вересні його затримали: військовий прокурор Анатолій Матіос назвав його "найнебезпечнішим та найжорстокішим з усіх підозрюваних бійців роти "Торнадо".

У квітні 2017 року всі "торнадівці" були визнані винуватими, Даніїла Ляшука було засуджено до 10 років в'язниці. На волі він опинився у 2021 році, адже на всіх "торнадівців" поширювався "закон Савченко", який вважав день перебування у в'язниці за два.

З перших місяців повномасштабного вторгнення Даніїл Ляшук воював на фронті, у BBC повідомляли, що він отримав поранення, коли доставляв до свого підрозділу захопленого в полон російського військового.

  • У ніч на 31 березня від отриманих травм в бою у госпіталі помер член виконкому Івано-Франківської міської ради, відомий боксер Віталій Мерінов.
Україна
Білорусь
ЗСУ
ЗСУ загиблі
Читайте також:
У Данії встановили об'єкт, який знайшли біля "Північного потоку-2"
29 березня, 2023 середа
У Данії встановили об'єкт, який знайшли біля "Північного потоку-2"
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
1 квітня, 2023 субота
Сі Цзіньпін відмовився приєднатися до геополітичного конфлікту РФ з Заходом, - ISW
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
31 березня, 2023 п'ятниця
500 тисяч втрат викличуть резонанс у РФ, один наступ ЗСУ не дорівнюватиме перемозі: військові підсумки тижня
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
1 квітня
17:10
Дмитро Кулеба
"Ляпас для міжнародної спільноти": Кулеба прокоментував головування Росії в Радбезі ООН
17:10
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра
Адвокати Павла Мерседеса затягують процес, - фотожурналіст Доброносов
17:07
Олександр Усик
Промоутер назвав божевільну суму, яку Усику обіцяли за бій з Ф'юрі
16:58
Фінляндія НАТО
Фінляндія має офіційно стати членом НАТО протягом кількох тижнів, - голова МЗС
16:43
Віктор Ляшко
Дефіциту препаратів немає, ліки є на складах, - МОЗ
16:39
Twitter, флешмоб
Twitter опублікував на Github частини вихідного коду, який відповідає за рекомендації твітів
16:32
Джек Гріліш (праворуч)
"Манчестер Сіті" розтрощив "Ліверпуль" та наблизився до "Арсеналу" в АПЛ
16:19
Оновлено
митрополит Павел (Лебедь)
Засідання суду над митрополитом Павлом відклали на понеділок
16:04
Ігор Тишкевич
Концепція зовнішньої політики РФ: бензоколонка за парканом, погрози та розворот на Схід
15:56
Оновлено
Минай - Інгулець
УПЛ: "Кривбас" у меншості здолав "Верес", результати інших матчів 19-го туру
15:53
Доступні ліки
МОЗ про нові правила купівлі ліків: посилення контролю за відпуском препаратів не буде
15:50
Ексклюзив
Раміс Юнус
Рано чи пізно офіційні КНР і Україна зустрінуться, - експерт Юнус
15:46
Зеленський і Макрон
Зеленський провів годинну телефонну розмову із Макроном про війну в Україні
15:29
В’ячеслав Богуслаєв
Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва, понад 200 громадян і майже 400 компаній РФ
15:28
танк Leopard 2A6
Міністр оборони Німеччини назвав остаточну кількість танків Leopard, які отримає Україна
15:18
Іспанія пожежа
Іспанія палає: на півночі країни за день зафіксували 90 лісових пожеж
15:14
обстріл Херсонщина
Ворог обстріляв Херсон і Херсонщину: є загиблий і поранений
15:06
На фото наслідки обстрілу Донеччини
За добу РФ п’ять разів обстріляла Дружківку: є поранений
14:53
Оновлено
РФ обстріляла позиції ЗСУ на Запоріжжі понад 100 разів, також пошкоджено 82 будинки
14:44
Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: один загиблий
14:41
Мінцифри
В Україні набув чинності закон про Е-резидентство
14:40
Папа Франциск
"Я ще живий": Папу Франциска виписали з лікарні
14:33
Даніель Дюбуа
Промоутер оголосив ім'я наступного суперника Усика
14:24
Періодичні дощі та похолодання: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
14:18
Митрополит УПЦ (МП) Павло розписується під час отримання повістки
Митрополит Павло вважає захисників України "виродками" й спілкується з "благочестивими людьми" у Москві. СБУ записувала його розмови
14:09
OPINION
Ольга Лень
Російські пропагандисти зневажають Онуфрія і Ко
14:04
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
У Росії немає адекватної системи протиракетної оборони, - Піонтковський
14:00
грузія
У бою під Бахмутом загинув грузинський доброволець Михайло Мазанашвілі, - ЗМІ
13:44
Петро Порошенко
"Я був шокований цією реакцією": Порошенко жорстко відреагував на позицію МОК щодо РФ
13:39
Мелітополь
З вікна в лікарні Мелітополя вистрибнув хлопець, якого затримала "поліція" окупантів
13:26
МОК засудив рішення України бойкотувати змагання за участю росіян та білорусів
13:21
Оновлено
станція метро "Гідропарк"
Станція київського метро "Гідропарк" відновила роботу
13:17
електрика - розетки
Відключення електрики можливі лише в одному регіоні, - Міненерго
13:16
Україна замовила 100 польських БТР Rosomak, - прем'єр Моравецький
12:53
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу й проводить обшук у його резиденції
12:39
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 квітня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
12:29
обережно міни
На Херсонщині помер електромонтер, який напередодні підірвався на міні
12:05
OPINION
Орест Сохар
Мордор круто збільшив видатки на війну
11:55
У Швейцарії два потяги зійшли з рейок через буревій, щонайменше 15 постраждалих
11:53
граната
У Львові вибухнула граната: одна людина загинула, одна – постраждала
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV