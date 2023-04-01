На фронті загинув воїн Даніїл "Моджахед" Ляшук

Про це мовиться в його особистому каналі в телеграмі.

"На жаль, ми вимушені сповістити про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Ти був народжений героєм, ти загинув, як герой. Ми усі будемо пам’ятати тебе вічно", - зазначили автори.

У тексті також зазначено прохання до влади надати Даніїлу Ляшуку посмертно громадянство України та звання Героя України.

Волонтер та блогер Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі також закликав надати Даніїлу громадянство:

"Всі, хто тебе знав - знають, що ти був дуже доброю, відважною та щирою людиною, з власною честю. Ти був справжнім воїном, не дивлячись на два важких поранення за час повномасштабної ти знов повернувся на передову. Ти мені завжди казав, що найстрашніше для тебе - це випасти зі строю. Зараз ти в ньому навічно", - написав він.

Довідка:

Даніїл Ляшук - громадянин Білорусі, який із початку російської збройної агресії у 2014 приїхав до України та вступив до новосформованого батальйону "Торнадо". У 2015 році в Генпрокуратурі встановили, що бійці "Торнадо" на Луганщині викрадали людей, ґвалтували, вбивали та мародерили. Роту розформували, екс-бійців "Торнадо" засудили на 5 - 11 років з позбавленням військового звання. Їх звинувачували у насильстві та катуванні.

У 2015 році під час арештів "Моджахед" утік, однак у вересні його затримали: військовий прокурор Анатолій Матіос назвав його "найнебезпечнішим та найжорстокішим з усіх підозрюваних бійців роти "Торнадо".

У квітні 2017 року всі "торнадівці" були визнані винуватими, Даніїла Ляшука було засуджено до 10 років в'язниці. На волі він опинився у 2021 році, адже на всіх "торнадівців" поширювався "закон Савченко", який вважав день перебування у в'язниці за два.

З перших місяців повномасштабного вторгнення Даніїл Ляшук воював на фронті, у BBC повідомляли, що він отримав поранення, коли доставляв до свого підрозділу захопленого в полон російського військового.