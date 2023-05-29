Про це повідомило видання Сіньхуа.

Тиснява сталася, коли футбольні вболівальники проштовхнулися через пропускні ворота, поспішаючи подивитися фінальний матч Кубка конфедерацій КАФ між "Юними африканцями" з Танзанії та алжирським "УСМ Алжир".

Міністр охорони здоров'я Уммі Мваліму підтвердила, що в тисняві загинула одна людина і десятки інших отримали поранення.

"Команда експертів швидкої допомоги Національної лікарні Мухімбілі вже зв'язалася з регіональною лікарнею Темеке, і вони готові прийняти й надати допомогу пораненим, які потребуватимуть подальшого лікування", - написала Мваліму у своєму twitter.