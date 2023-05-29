На футбольному стадіоні у Танзанії сталася тиснява: 1 загиблий, 30 поранених
Щонайменше один футбольний вболівальник загинув і ще 30 отримали поранення в результаті тисняви після того, як фанати увірвалися на стадіон Бенджаміна Мкапа в танзанійському портовому місті Дар-ес-Салам
Про це повідомило видання Сіньхуа.
Тиснява сталася, коли футбольні вболівальники проштовхнулися через пропускні ворота, поспішаючи подивитися фінальний матч Кубка конфедерацій КАФ між "Юними африканцями" з Танзанії та алжирським "УСМ Алжир".
Міністр охорони здоров'я Уммі Мваліму підтвердила, що в тисняві загинула одна людина і десятки інших отримали поранення.
"Команда експертів швидкої допомоги Національної лікарні Мухімбілі вже зв'язалася з регіональною лікарнею Темеке, і вони готові прийняти й надати допомогу пораненим, які потребуватимуть подальшого лікування", - написала Мваліму у своєму twitter.
- 1 квітня повідомлялося, що на пункті роздачі продуктів у Пакистані в тисняві загинули щонайменше 11 людей.
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