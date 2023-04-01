На пункті роздачі продуктів у Пакистані в тисняві загинули щонайменше 11 людей
Сотні жінок та дітей піддалися паніці та почали штовхати один одного у черзі за безкоштовними продуктами в пакистанському Карачі. Дехто впав у каналізаційну траншею
Про це повідомляє The Independent із посиланням на дані рятувальних служб.
Повідомляється, що інцидент виник у місті Карачі на півдні країни. На території місцевого приватного підприємства вишикувалася черга із сотень людей, аби отримати безкоштовне продовольство з нагоди Рамадану.
За інформацією поліції, тиснява сталася, коли місцеві запанікували та почали штовхатися - дехто з них впав у каналізаційну траншею. Свідки трагедії розповіли, що поряд із чергою також впала стіна біля водостоку, через що люди загинули та отримали поранення.
Зазначається, що у тисняві загинули щонайменше 11 людей, серед них - 8 жінок та троє дітей. Поранень дістали не менш як 10.
За словами правоохоронців, цей випадок став найсмертоноснішим цього року, внаслідок трьох аналогічних інцидентів по всій країні загинула вже 21 людина.
Представники поліції повідомили, що власник фабрики, який організував центр розподілу продуктів, не повідомив правоохоронців про свої плани.
- У лютому парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент міністру внутрішніх справ і безпеки Лі Сан Міну, поклавши на нього відповідальність за масову тисняву в Сеулі, під час якої загинуло близько 160 людей.
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