В Південній Кореї міністру оборони оголосили про імпічмент через смертельну тисняву на Хелоуін
Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент міністру внутрішніх справ і безпеки Лі Сан Міну, поклавши на нього відповідальність за масову тисняву в Сеулі, під час якої загинуло близько 160 людей
Про це повідомили в NBC News.
Зазначається, що опозиція вважає, що міністерство провалило планування дій на випадок стихійних лих та реакції на них. Тому парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент міністру внутрішніх справ і безпеки Лі Сан Міну.
Тепер долю міністра буде вирішувати Конституційний суд країни - впродовж 180 днів він має прийняти рішення або про його відставку, або про повернення на посаду.
Зазначається, що Лі Сан Мін є ключовим союзником президента Юн Сок Йоля, чий офіс звинуватив опозицію, що проголосувала за імпічмент, у створенні "ганебної історії".
- 30 жовтня ЗМІ повідомили, що в Сеулі після масової тисняви рятувальники виявили понад 100 постраждалих у стані зупинки серця. Трагедія сталася в той час, коли натовп близько 100 000 людей святкував Хелловін в популярному туристичному районі.
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