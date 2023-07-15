На іспанському острові Ла-Пальма палають ліси: евакуювали понад 500 людей
Через лісові пожежі з острова Ла-Пальма в Іспанії місцева влада евакуювала щонайменше 500 людей. Пожежа стала першим стихійним лихом на острові після виверження вулкана у 2021 році
Про це пише Reuters.
Зазначається, що пожежа почалася рано вранці 15 липня у населеному пункті Ель-Пінар-де-Пунтагорда. Це лісиста місцевість, що розташована на півночі острова. За даними президента Канарських островів Фернандо Клавіхо, станом на зараз пожежа знищила 11 будинків і близько 140 га території.
Мер Пунтагорди Вісенте Родрігес повідомив журналістам, що цей район страждає від затяжної відсутності дощу, як і більша частина Іспанії. Минулого тижня температура в цій місцевості досягла 40 градусів за Цельсієм.
Ппрезидента Канарських островів повідомив, що кількість людей, яких необхідно буде евакуювати, може збільшитися до 1000 осіб.
"Це залежить від того, чи зможемо ми взяти під контроль ці сильні вітри", - сказав Клавіхо.
Він додав, що іспанська армія залучила 150 пожежників, щоб допомогти місцевим бригадам боротися зі стихією. Додаткові бригади пожежників прибувають з острова Тенерифе. Чотири гелікоптери та чотири пожежні підрозділи на землі боролися, щоб взяти під контроль вогонь на острові, який є частиною іспанського архіпелагу біля узбережжя західної Африки.
- 19 травня рятувальники евакуювали близько 600 жителів сіл на заході Іспанії - лісова пожежа, імовірно, викликана підпалом, спустошила до 8000 гектарів поблизу кордону з Португалією.
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