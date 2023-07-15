Про це пише Reuters.

Зазначається, що пожежа почалася рано вранці 15 липня у населеному пункті Ель-Пінар-де-Пунтагорда. Це лісиста місцевість, що розташована на півночі острова. За даними президента Канарських островів Фернандо Клавіхо, станом на зараз пожежа знищила 11 будинків і близько 140 га території.

Мер Пунтагорди Вісенте Родрігес повідомив журналістам, що цей район страждає від затяжної відсутності дощу, як і більша частина Іспанії. Минулого тижня температура в цій місцевості досягла 40 градусів за Цельсієм.

Ппрезидента Канарських островів повідомив, що кількість людей, яких необхідно буде евакуювати, може збільшитися до 1000 осіб.

"Це залежить від того, чи зможемо ми взяти під контроль ці сильні вітри", - сказав Клавіхо.

Він додав, що іспанська армія залучила 150 пожежників, щоб допомогти місцевим бригадам боротися зі стихією. Додаткові бригади пожежників прибувають з острова Тенерифе. Чотири гелікоптери та чотири пожежні підрозділи на землі боролися, щоб взяти під контроль вогонь на острові, який є частиною іспанського архіпелагу біля узбережжя західної Африки.