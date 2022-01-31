На Івано-Франківщині сталася смертельна ДТП: одна людина загинула, двоє постраждало

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Зазначається, що ДТП сталася близько 08:30 ранку у селі Стримба Надвірнянської територіальної громади. Зіткнулися три автомобілі, після чого один спалахнув.



Відомо, що на місце події прибули рятувальники та ліквідували вогонь, а у машині вони знайшли тіло водія. Ще двоє людей отримали травми, їх передали медикам.



Усі обставини події встановлюють працівники поліції, які працюють на місці ДТП.



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