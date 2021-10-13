На Івано-Франківщині стався землетрус

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходився в Богородчанському районі, на глибині 5 км.



"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", - йдеться у повідомленні.