На Івано-Франківщині стався землетрус
В Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,3 бали
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Епіцентр землетрусу знаходився в Богородчанському районі, на глибині 5 км.
"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", - йдеться у повідомленні.
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