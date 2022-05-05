На Ізюмському напрямку ворог гатить забороненими фосфорними снарядами, - боєць Легіону Свободи

Про це він наголосив в ефірі телеканалу "Еспресо".

“На Ізюмському напрямку ситуація традиційно напружена. Ворог постійно бомбить місто Барвінкове, в тому числі із заборонених Женевською конвенцією касетних снарядів. Позиції наших бійців, неподалік Барвінкового, були атаковані ствольною артилерією важких калібрів та заборонених фосфорних снарядів. Ми маємо справу з ордою, яка піде на все. В першу чергу на величезні жертви серед своїх солдатів, щоб досягти своїх цілей. Але вони досягнуті не будуть. Скільки б вони генералів своїх не прислали, вони будуть 300 та 200. Ми, навіть, урочисто запрошуємо Путіна, хай приїжджає на Ізюмський напрямок, щоб він скоріше відправився до пекла", - сказав Андрійко.



Також боєць "Легіону Свободи" додав, що спостерігається збільшення рейдів диверсійно-розвідувальних груп ворога.



"Була помічена невелика група ворожої техніки, яка була знищена. Також спостерігається збільшення розвід загонів і розвід рейдів ворога, що може свідчити про наростання агресії й підготовку до активних дій. Морально-психологічний стан ворога абсолютно пригнічений, попри те що генерали їх силою женуть у наступ, погрожуючи кримінальними справами", - зауважив Андрійко.



Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, а російські окупанти зосереджують зусилля на Луганському напрямку

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