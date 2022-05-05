Українські військові перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках, - Залужний

Про це повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



"Ми підтримуємо регулярний зв'язок із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. ... Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках", - написав Залужний.



Головнокомандувач ЗСУ також розповів Міллі про російські обстріли крилатими ракетами по транспортній інфраструктурі України і наголосів на необхідності надати українським військовим американські ракетні системи залпового вогню.



"Акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні. Так, протягом доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. Станом на північ минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території. Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним", - написав Залужний.

Раніше СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупанта, в якій він повідомив співрозмовнику, що на Харківщині солдати РФ не бажають іти у наступ.