"Ми відмовилися від цієї х**ні, нас тримають ледь не до розстрілу": на Харківщині солдати РФ не бажають іти у наступ, - перехоплення СБУ

Про це йдеться у перехопленій під Ізюмом розмові, які опублікувала СБУ у Телеграм.



«Мы, короче… отказались от этой х**ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять», – скаржиться окупант своєму знайомому в рф.



На уточнююче запитання він відповідає, що відправляють "прямо на передову".



"Ну они прямо на передовую отправляют, в самую ж**у. И нас на мясо… А там сидит чисто артилерия… а под артилерию лезть – это вообще п**дец», – каже окупант.

Нагадаємо, окупанти зазнають великих втрат від українських військових і не можуть воювати без залучення строковиків.