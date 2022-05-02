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Головна Новини "Ми відмовилися від цієї х**ні, нас тримають ледь не до розстрілу": на Харківщині солдати РФ не бажають іти у наступ, - перехоплення СБУ

"Ми відмовилися від цієї х**ні, нас тримають ледь не до розстрілу": на Харківщині солдати РФ не бажають іти у наступ, - перехоплення СБУ

2 травня, 2022 понедiлок
17:31
Новини солдати РФ

Російські окупанти відмовляються брати участь у наступі у Харківській області, навіть під загрозою розстрілу

Про це йдеться у перехопленій під Ізюмом розмові, які опублікувала СБУ у Телеграм.

«Мы, короче… отказались от этой х**ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять», – скаржиться окупант своєму знайомому в рф.

На уточнююче запитання він відповідає, що відправляють "прямо на передову".

"Ну они прямо на передовую отправляют, в самую ж**у. И нас на мясо… А там сидит чисто артилерия… а под артилерию лезть – это вообще п**дец», – каже окупант.

  • Нагадаємо, окупанти зазнають великих втрат від українських військових і не можуть воювати без залучення строковиків.
  • Під Миколаєвом деякі підрозділи окупантів втратили до 70% особового складу.

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