"Ми відмовилися від цієї х**ні, нас тримають ледь не до розстрілу": на Харківщині солдати РФ не бажають іти у наступ, - перехоплення СБУ
Російські окупанти відмовляються брати участь у наступі у Харківській області, навіть під загрозою розстрілу
Про це йдеться у перехопленій під Ізюмом розмові, які опублікувала СБУ у Телеграм.
«Мы, короче… отказались от этой х**ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять», – скаржиться окупант своєму знайомому в рф.
На уточнююче запитання він відповідає, що відправляють "прямо на передову".
"Ну они прямо на передовую отправляют, в самую ж**у. И нас на мясо… А там сидит чисто артилерия… а под артилерию лезть – это вообще п**дец», – каже окупант.
- Нагадаємо, окупанти зазнають великих втрат від українських військових і не можуть воювати без залучення строковиків.
- Під Миколаєвом деякі підрозділи окупантів втратили до 70% особового складу.
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