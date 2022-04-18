Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов російських загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

"У нашего полка самые большие потери, бл...дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то", – розповідає окупант своїй дружині.

За його словами, вцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них "почав їхати дах", а єдине, чим вони зараз займаються – втікають від українських воїнів.

"Высунулся - пули над башкой! Мы начали убегать, по нам "Град" в ж...пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу, – перестрелка начинается. Ебть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, бл...дь", - жаліється він.

І після такого вже думає не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: "Второй раз я сюда не поеду!".

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ймовірний приїзд "кухаря Путіна" на Донбас: "У Росії кепські справи".

Данілов повідомив, що Росія має ще "до біса" ракет, можуть "робити нам нерви".

Він також розповів, що росіяни почали спроби наступу на Сході.



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