Деякі підрозділи окупантів втратили під Миколаєвом до 70% особового складу, - перехоплення СБУ
Загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них "почав їхати дах"
Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов російських загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
"У нашего полка самые большие потери, бл...дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то", – розповідає окупант своїй дружині.
За його словами, вцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них "почав їхати дах", а єдине, чим вони зараз займаються – втікають від українських воїнів.
"Высунулся - пули над башкой! Мы начали убегать, по нам "Град" в ж...пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу, – перестрелка начинается. Ебть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, бл...дь", - жаліється він.
І після такого вже думає не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: "Второй раз я сюда не поеду!".
- Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ймовірний приїзд "кухаря Путіна" на Донбас: "У Росії кепські справи".
- Данілов повідомив, що Росія має ще "до біса" ракет, можуть "робити нам нерви".
- Він також розповів, що росіяни почали спроби наступу на Сході.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе