Росіяни почали спроби наступу на Сході, - Данілов

Про це він сказав у ефірі всеукраїнського телемарфону.

Данілов повідомив, окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей та намагаються прорвати оборону ЗСУ.

"Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися - це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", - сказав секретар РНБО.

На брифінгу 18 квітня речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що російська армія завершила перегрупування військ для атаки на Сході України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що у східній операційній зоні бойових дій фіксують ознаки початку наступальної операції військ РФ.