Росіяни почали спроби наступу на Сході, - Данілов
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російська армія розпочала спробу наступу на Сході України
Про це він сказав у ефірі всеукраїнського телемарфону.
Данілов повідомив, окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей та намагаються прорвати оборону ЗСУ.
"Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися - це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", - сказав секретар РНБО.
- На брифінгу 18 квітня речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що російська армія завершила перегрупування військ для атаки на Сході України.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що у східній операційній зоні бойових дій фіксують ознаки початку наступальної операції військ РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе