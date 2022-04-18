Окупанти активізували наступальні та штурмові дії на окремих напрямках на Сході України, - Генштаб

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території. Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії", – зазначено в повідомленні.

Як додали у Генштабі ЗСУ, окупанти формують додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Криму, аби посилити свої наступальні можливості. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування таких підрозділів – до 24 квітня. Окупанти планують використати їх для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адмінбудівель і важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях.

У Генштабі також попередили про ймовірність провокаційних дій і застосування армійської авіації Росії у прикордонних з Україною районах РФ, зокрема про завдання ударів по цивільних об’єктах. Окрім того, неподалік державного кордону з Україною, на території Бєлгородської області Росії, відзначають розгортання вертолітних майданчиків.

"На Слобожанському напрямку угруповання ворога, до складу якого входять окремі підрозділи 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського і північного флотів, продовжує частково блокувати місто Харків і руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста", – повідомили у Генштабі.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності військ противника не спостерігають.

На Ізюмському напрямку імовірним є продовження спроб наступу ворога на напрямках Ізюм – Слов’янськ та Ізюм – Барвінкове.

На Донецькому й Таврійському напрямках окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. І далі не полишають спроб встановити повний контроль над Маріуполем. Бої за Маріуполь тривають, вороги провадять штурм у районі морського порту.

Також противник активізував наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках. Тут росіяни зосереджують додаткові танкові й артилерійські підрозділи.

На Південнобузькому напрямку ворог не припиняє спроб встановити повний контроль над територією Херсонщини. Втім бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка успіху не мають."Окупанти і далі цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права, блокують ініціативи щодо евакуації цивільних жителів із окупованих населених пунктів, відмовляються погоджувати гуманітарні маршрути та здійснюють обстріли місцевості поблизу можливих "зелених коридорів". На зайнятих територіях противник викрадає та вивозить до Російської Федерації обладнання, техніку та вироблену продукцію місцевих підприємств, мінує поля сільськогосподарського призначення", – додали в Генштабі ЗСУ.

На брифінгу 18 квітня речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що російська армія завершила перегрупування військ для атаки на Сході України.

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