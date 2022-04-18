Росія завершила перегрупування армії для наступу на Донбасі, - Міноборони
Російська армія завершила перегрупування військ для атаки на Сході України
Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.
"Наразі агресор завершив перегрупування військ для наступу в східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів", - сказав Мотузяник.
За його словами, ЗС РФ завершують створення угруповання в східній операційній зоні.
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"Окупант готується до наступу на Сході України, аби встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської областей і забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим", - зазначив речник.
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