Росія завершила перегрупування армії для наступу на Донбасі, - Міноборони

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Наразі агресор завершив перегрупування військ для наступу в східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів", - сказав Мотузяник.

За його словами, ЗС РФ завершують створення угруповання в східній операційній зоні.



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"Окупант готується до наступу на Сході України, аби встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської областей і забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим", - зазначив речник.