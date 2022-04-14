РФ завершує підготовку до наступу на схід та блокує перекидання українських підрозділів, – естонська розвідка

Про це повідомив розвідцентр Сил оборони Естонії у звіті про бойові дії на території України, пише портал ERR.

Згідно зі звітом, російські війська завершують підготовку до наступу у східному напрямку, при цьому блокуючи переформатування ЗСУ на схід.



За даними естонської розвідки, 14 квітня через пожежу, яка, ймовірно, спричинена ракетними пострілами, на борту крейсера "Москва" здетонували боєприпаси.



Інцидент підтверджений як російською, так і українською стороною. За даними Росії, екіпаж корабля евакуювали, що може свідчити про те, що гасити пожежу було або неможливо, або безперспективно.



Росія продовжує змушувати військовослужбовців брати участь у війні, яку вона розв'язала в Україні. Ведеться кампанія щодо контрактної служби, росіяни просувають ідею короткострокових контрактів. Однак бажання підписувати контракт виявляє небагато росіян.

