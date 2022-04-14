РФ завершує підготовку до наступу на схід та блокує перекидання українських підрозділів, – естонська розвідка
Російські військові сили завершують підготовку до наступу на схід, Росія продовжує примушувати військовослужбовців до участі у війні в Україні
Про це повідомив розвідцентр Сил оборони Естонії у звіті про бойові дії на території України, пише портал ERR.
Згідно зі звітом, російські війська завершують підготовку до наступу у східному напрямку, при цьому блокуючи переформатування ЗСУ на схід.
За даними естонської розвідки, 14 квітня через пожежу, яка, ймовірно, спричинена ракетними пострілами, на борту крейсера "Москва" здетонували боєприпаси.
Інцидент підтверджений як російською, так і українською стороною. За даними Росії, екіпаж корабля евакуювали, що може свідчити про те, що гасити пожежу було або неможливо, або безперспективно.
Росія продовжує змушувати військовослужбовців брати участь у війні, яку вона розв'язала в Україні. Ведеться кампанія щодо контрактної служби, росіяни просувають ідею короткострокових контрактів. Однак бажання підписувати контракт виявляє небагато росіян.
- Нагадаємо, президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на флагмані російського Чорноморського флоту, а Міноборони РФ стверджує, що крейсер "Москва" – на плаву, замовчуючи причини пожежі.
- Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений вчора, 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
- Сьогодні у Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.
- Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.
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