"У Росії кепські справи", - Данілов прокоментував ймовірний приїзд "кухаря Путіна" на Донбас
Секретар Ради національної безпеки та оборони не підтвердив, що пропагандист та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна", перебуває на Сході
Про це Олексій Данілов заявив під час загальнонаціонального телемарафону.
Якщо це справді так (якщо Пригожин таки приїхав у зону бойових дій. - Ред.), то вважає Данілов, що воєнні справи в окупантів "кепські".
"Я не можу це підтвердити, бо ми остаточно ще не з'ясували ці обставини. Але якщо кухар Путіна вже перебуває тут, то у них кепські справи, — сказав секретар РНБО.
- Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, Данілов повідомив, що Росія має ще "до біса" ракет, можуть "робити нам нерви".
- Він також розповів, що росіяни почали спроби наступу на Сході.
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