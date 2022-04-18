Про це Олексій Данілов заявив під час загальнонаціонального телемарафону.



Якщо це справді так (якщо Пригожин таки приїхав у зону бойових дій. - Ред.), то вважає Данілов, що воєнні справи в окупантів "кепські".



"Я не можу це підтвердити, бо ми остаточно ще не з'ясували ці обставини. Але якщо кухар Путіна вже перебуває тут, то у них кепські справи, — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, Данілов повідомив, що Росія має ще "до біса" ракет, можуть "робити нам нерви".

Він також розповів, що росіяни почали спроби наступу на Сході.